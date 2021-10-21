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Путешествия

Власти Таиланда значительно упростили условия въезда для туристов

Власти Таиланда упростили условия въезда для иностранных путешественников, в том числе из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), пишет РБК.

Фото: Shutterstock.com

Сейчас в королевстве работает система СОЕ (Certificate Of Entry) — разрешения на въезд, которые должны получать все путешественники. С 1 ноября ее заменит более упрощенная ThaiPass. По новым правилам туристам перед поездкой необходимо заполнить формы на специальном сайте.

Документы, которые нужно будет загрузить: иммиграционную и форму здоровья, а также сертификат о прохождении вакцинации, данные о бронировании отеля и сведения о медицинской страховке с покрытием COVID-19. Сведения будут проверяться департаментом по контролю за заболеваниями. Ответ будет выдаваться в течение 3-5 дней.

Напомним, с 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение с Таиландом и еще восьмью странами. Также власти Таиланда отменили обязательный карантин для вакцинированных «Спутником V» туристов. Теперь они могут свободно прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи.

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