По словам генерального консула России на Пхукете Владимира Соснова, власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина.

Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда. Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня, 27 августа.

Как считают эксперты, длительный процесс ожидания одобрения «Спутника V» для прибытия на Пхукет не прошел зря. Люди, которые заинтересованы в поездке в Таиланд, могут подавать документы для получения сертификата для прибытия уже сейчас, но въезд с вакциной «Спутник V» разрешен с 1 сентября.

Туроператоры ожидают увеличение спроса на поездки в Таиланд, но пока только через Доху или Катар — пока нет прямого авиасообщения, рассчитывать на какой-то большой поток туристов очень сложно. Туроператоры ожидают запуск прямых рейсов — планируется, что они начнут курсировать из Москвы и Сибири с конца октября.

«В дальнейшем, когда будет упрощена схема получения сертификата на въезд и появятся прямые перелеты, а также будет уменьшено количество ПЦР-тестов, можно рассчитывать на прилет в Таиланд туристов, пользующихся услугами туроператоров и агентов. Чтобы это произошло, нам необходимо разрешение российского оперштаба для открытия полетов в Таиланд», — приводит ТАСС слова представителя туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова.