Между Петербургом и Москвой на ноябрьские праздники запустят дополнительные поезда

Из Петербурга в Москву отправится состав №25 1, 2 и 6 ноября в 21:55, а прибудет в 06:04. Поезд №26 будет курсировать 2, 3 и 6 ноября. Отправление намечено в 21:50 из Петербурга.

Составы №175 и 176 доставят пассажиров в столицу и обратно 3 и 6 ноября. Из Петербурга в Москву будут выезжать в 9:20, а в обратном направлении — в 10:53.

Билеты продаются на сайте Федеральной пассажирской компании и в мобильном приложении.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Рядом с Ленинградским вокзалом построят еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.