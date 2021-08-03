Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Из них в пределах Москвы пройдет 43 километра с четырьмя остановками: «Ленинградский вокзал», «Рижская», «Петровско-Разумовская» и «Крюково». Трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году: в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные Правительством Москвы дополнения, которые касаются организации посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах.

Строительство высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Открытие новой магистрали сократит время в пути из Москвы в Петербург до 2 часов 30 минут — это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Высокоскоростная магистраль «Москва—Петербург» — часть единой ВСМ «Петербург—Москва—Нижний Новгород». Ранее в РЖД заявили, что считают целесообразным начать строительство участка между Москвой и Нижним Новгородом в 2020 году, так как проектная документация для него уже готова.

Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Петербург» подготовят в 2022 году. Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД.