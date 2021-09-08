В Москве постоят новый вокзал для высокоскоростной магистрали до Петербурга

Вокзал появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там располагается станция Каланчевская. После реконструкции на этом месте открыли большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два московских центральных диаметра и высокоскоростная магистраль.

Напомним, в Москве состоялось открытие станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги. Она войдет в состав третьего Московского центрального диаметра и станет крупным транспортным хабом. В том числе его появление сократит время в пути между Петербургом и Москвой — до рекордных двух часов.

Также ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».