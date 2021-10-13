Чартеры из Петербурга в турецкие города продолжат летать в зимний сезон

Для большинства регионов страны рейсы будут курсировать до 10-15 ноября. На зимний период продолжат летать самолеты из Москвы, Петербурга, Самары, Новосибирска и Екатеринбурга. По словам Юналана некоторые отели в Анталье продолжают работать круглый год, некоторые в этом году перешли на такой формат.

Эксперт считает, что причиной продления чартеров вызвано тем, что многие популярные направления для зимнего отдыха в Европе и Юго-Восточной Азии — Индии, Вьетнаме и Тайланде — до сих пор закрыты. Конкуренцию Турции мог бы составить Египет, но количество рейсов в эту страну пока ограничено.

Напомним, авиакомпания «Россия» запустила прямой рейс из Петербурга в Стамбул. Первый рейс авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») совершила 8 октября из аэропорта «Пулково». Самолеты летают по маршруту Санкт-Петербург — Стамбул три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Также между Сочи и Турцией планируют восстановить паромное сообщение. В первую очередь оно необходимо для совершения грузоперевозок, а в дальнейшем позволит запустить круизные маршруты.