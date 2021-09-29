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Между Сочи и Турцией планируют восстановить паромное сообщение и запустить круизные маршруты

Между Сочи и Турцией планируют восстановить паромное сообщение. В первую очередь оно необходимо для совершения грузоперевозок, а в дальнейшем позволит запустить круизные маршруты.

SERGEI-T / Shutterstock.com

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, реализация проекта по возобновлению паромного сообщения с турецким Трабзоном выгодна курорту — это позволит снизить цену в городе на плодоовощную продукцию, которая сегодня привозится на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе, а также разгрузит федеральные трассы.

Одновременно с возобновлением паромного сообщения обсуждается запуск круизных маршрутов в Турцию. «Это не только разнообразит досуг жителей и гостей курорта, но и позволит создать новые рабочие места в городе», — добавил Копайгородский.

Напомним, ранее компания Moby SPL, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, отменила все запланированные рейсы из-за коронавируса. Паром не работает уже второй год — судно не может отправиться в Европу из-за введенных ограничений в странах Евросоюза.

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