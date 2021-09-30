Авиакомпания «Россия» запустит прямой рейс из Петербурга в Стамбул

Полеты будут совершаться по маршруту Санкт-Петербург — Стамбул три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Планируется, что на линию выведут самолеты Airbus A320.

Таким образом, туристов в Стамбул будут отвечать четыре компании: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Nordwind Airlines и «Россия». Еженедельно из «Пулково» в Турцию будут вылетать 23 самолета, пишут «Невские новости».

Напомним, авиакомпания NordWind запускает новые рейсы из Петербурга в Дрезден. Самолеты будут летать семь раз в неделю. Также авиакомпания «Икар» запускает рейсы по маршруту Петербург — Нюрнберг, которые будут вылетать раз в неделю.

Помимо этого власти Турции не признали однокомпонентные вакцины от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник лайт». Таким образом привитых им путешественников не пустят в страну