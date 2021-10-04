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Авиакомпании получили допуски к полетам из Петербурга в четыре «пляжные» страны

Российские авиакомпании получили новые допуски на рейсы из Петербурга по популярным направлениям пляжного отдыха. Уточняется, что речь идет о зимнем периоде. Полеты разрешили в Египет, Грецию, ОАЭ и Доминикану, пишет «Коммерсантъ».

Фото: Shutterstock.com

 

Самолетам авиакомпаний Red Wings, AZUR Air и «Уральские авиалинии» открыли доступ к греческому острову Корфу. А «Россия» будет летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также Рас-эль-Хайму (ОАЭ), сообщили в Ассоциации туроператоров.

Один рейс в неделю по маршруту Москва — Пунта-Кана —Петербург будет совершать самолеты компании Royal Flight, а AZUR air получила допуск на рейсы в Денпасар из 15 городов России, включая Петербург.

Напомним, авиакомпания «Россия» запустит прямой рейс из Петербурга в Стамбул с 8 октября. Полеты будут совершаться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Также авиакомпания NordWind запускает новые рейсы из Петербурга в Дрезден. Самолеты будут летать семь раз в неделю.

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