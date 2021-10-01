У петербуржцев вырос спрос на финскую визу в пять раз в первый день смягчения ограничений

В первый день в Петербурге приняли порядка 500 заявлений на выдачу виз в Финляндию. До 1 октября центр работал три раза в неделю. Теперь по новому графику визовый центр открыт каждый будний день. Саарилахти добавила, что пока рано говорить о возвращении спроса к допандемийному времени.

Напомним, Генеральное консульство Финляндии в Петербурге не будет продлевать или заменять визы россиянам, полученные после начала пандемии коронавируса. Причина тому — визовый кодекс стран Шенгенского соглашения.