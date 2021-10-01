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У петербуржцев вырос спрос на финскую визу в пять раз в первый день смягчения ограничений

С 1 октября в день смягчения шенгенских ограничений у петербуржцев вырос спрос на получение финских виз в пять раз. Об этом рассказала пресс-секретарь Генконсульства Финляндии Элина Саарилахти, пишет «Фонтанка»

В первый день в Петербурге приняли порядка 500 заявлений на выдачу виз в Финляндию. До 1 октября центр работал три раза в неделю. Теперь по новому графику визовый центр открыт каждый будний день. Саарилахти добавила, что пока рано говорить о возвращении спроса к допандемийному времени.

Напомним, Генеральное консульство Финляндии в Петербурге не будет продлевать или заменять визы россиянам, полученные после начала пандемии коронавируса. Причина тому — визовый кодекс стран Шенгенского соглашения.

Финский шенген с 1 октября можно (наконец-то!) получить. Или нет?

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