Компания «Аэрофлот» продает билеты на прямые рейсы из региональных аэропортов в южном направлении (Краснодар, Анапа, Геленджик). Один билет по тарифу стоит от 500 до 1500 руб. в одну сторону. На этот факт обратили внимание в «Ведомостях».
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К примеру, билет без багажа из Казани в Краснодар на 30 сентября обойдется в 539 рублей. Из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу можно попасть за 1500 рублей. Представитель авиаперевозчика подчеркнул, что количество дешевых авиабилетов ограничено.
В «Аэрофлоте» объяснили низкие цены на билеты необходимостью стимулировать спрос на новые для перевозчика региональные рейсы. В компании заявили, что понижение стоимости авиабилета – это эффективный маркетинговый инструмент, который позволяет привлечь клиентов и подхлестнуть спрос.
Ценовая политика авиабилета зависит и от объема выставленных провозных емкостей на линии, и от платежеспособности спроса. Предполагается, что с октября цены различных авиакомпаний повысятся до 5000–6000 руб. за билет в южных направлениях. Это связывают с закрытием курортного сезона и снижением пассажиропотока.
Напомним, авиакомпания S7 объявила о создании нового лоукостера. Он станет вторым в России, получит название Citrus и начнет перевозку пассажиров уже в следующем году.
Авиакомпания «Россия», принадлежащая группе «Аэрофлот», с 15 октября открывает прямое сообщение между Петербургом и Дубаем.
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