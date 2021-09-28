К примеру, билет без багажа из Казани в Краснодар на 30 сентября обойдется в 539 рублей. Из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу можно попасть за 1500 рублей. Представитель авиаперевозчика подчеркнул, что количество дешевых авиабилетов ограничено.

В «Аэрофлоте» объяснили низкие цены на билеты необходимостью стимулировать спрос на новые для перевозчика региональные рейсы. В компании заявили, что понижение стоимости авиабилета – это эффективный маркетинговый инструмент, который позволяет привлечь клиентов и подхлестнуть спрос.

Ценовая политика авиабилета зависит и от объема выставленных провозных емкостей на линии, и от платежеспособности спроса. Предполагается, что с октября цены различных авиакомпаний повысятся до 5000–6000 руб. за билет в южных направлениях. Это связывают с закрытием курортного сезона и снижением пассажиропотока.

Напомним, авиакомпания S7 объявила о создании нового лоукостера. Он станет вторым в России, получит название Citrus и начнет перевозку пассажиров уже в следующем году.

Авиакомпания «Россия», принадлежащая группе «Аэрофлот», с 15 октября открывает прямое сообщение между Петербургом и Дубаем.