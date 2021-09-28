СМИ сообщают о запрете въезда в США привитым «Спутником V» туристам. Посольство России это опровергает

Согласно новым требованиям, чтобы попасть в США туристы должны быть привиты препаратами, одобренными либо управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Америки, либо ВОЗ.

На данный момент Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Решение о запрете въезда может повлиять на сотни тысяч россиян, которые планировали путешествие в Америку. Об этом заявила профессора Вирджинского университета Джудит Твигг, которая изучает вопросы здравоохранения в России для WP.

В российском посольстве в США заявили, что в Вашингтоне пока не приняли окончательное решение по ограничению въезда для привитых вакциной от коронавируса «Спутник V». В диппредставительстве упомянули, что запретительное постановление пока не принималось, сообщает РБК.

Напомним, США готовятся открыть границы для иностранцев. Белый дом снимет ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса туристов, сделать это планируется в ноябре.