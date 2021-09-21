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США готовятся открыть границы для полностью вакцинированных от коронавируса иностранцев

США готовятся открыть границы для иностранцев. Белый дом снимет ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса туристов, сделать это планируется в ноябре.

Фото: Shutterstock.com

 

Как пишет The New York Times со ссылкой на координатора по борьбе с коронавирусом в США Джеффа Зиентса, приезжать в Штаты иностранцы смогут уже в ноябре. Необходимое условие — быть полностью вакцинированным от COVID-19. Привитым иностранцам потребуется предъявить сертификат о вакцинации перед полетом в США и отрицательный тест на коронавирус, сделанный за три дня до прибытия.

«Международные поездки имеют решающее значение для воссоединения семей и друзей, для поддержки малого и крупного бизнеса, для продвижения идей и культуры открытого обмена», — подчеркнул Зиентс, обратив внимание на быстрые темпы вакцинации в мире. При этом от не уточнил, будет ли распространяться смягчение ограничений на людей, привитых неодобренными в США вакцинами.

Ограничения на въезд в США для непривитых граждан из ряда стран ввели весной 2020 года. В настоящее время въезд в Штаты запрещен большинству граждан других стран, которые в течение предшествующих 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

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