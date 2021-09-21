Как пишет The New York Times со ссылкой на координатора по борьбе с коронавирусом в США Джеффа Зиентса, приезжать в Штаты иностранцы смогут уже в ноябре. Необходимое условие — быть полностью вакцинированным от COVID-19. Привитым иностранцам потребуется предъявить сертификат о вакцинации перед полетом в США и отрицательный тест на коронавирус, сделанный за три дня до прибытия.

«Международные поездки имеют решающее значение для воссоединения семей и друзей, для поддержки малого и крупного бизнеса, для продвижения идей и культуры открытого обмена», — подчеркнул Зиентс, обратив внимание на быстрые темпы вакцинации в мире. При этом от не уточнил, будет ли распространяться смягчение ограничений на людей, привитых неодобренными в США вакцинами.

Ограничения на въезд в США для непривитых граждан из ряда стран ввели весной 2020 года. В настоящее время въезд в Штаты запрещен большинству граждан других стран, которые в течение предшествующих 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.