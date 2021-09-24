Между Петербургом и Хельсинки возобновится автобусное сообщение

В планах сделать по одному направлению в каждую сторону. В компании рассчитывают, что первые месяцы загруженность автобусов будет составлять около 60%. А если маршрут окажется популярным, то не исключено, что число отправлений увеличат. Из-за коронавирусных ограничений автобусы не выходили на маршрут с марта 2020 года. И теперь спустя 562 дня в компании снова готовятся к восстановлению поездок.

Рейс из Петербурга будет самым ранним из всех действующих на линии. С городского вокзала автобусы будут отправляться в 6.15. Обратный рейс из Хельсинки с автобусной станции Kamppi запланирован на 16.15. После перехода на зимнее время отбытия сместиться на час и будет происходить в 15.15. На территории Финляндии автобусы будут останавливаться на три промежуточные остановки — в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Напомним, власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 31 декабря 2021 года. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.

Специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL) предложили разрешить въезд в Суоми без тестов и привитыми российской вакциной «Спутник V». Они считают, что привитые российским препаратом путешественники не нанесут вреда эпидемиологической ситуации в Финляндии.