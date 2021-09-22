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Россия возобновляет авиасообщение с пятью зарубежными странами с начала октября

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: Shutterstock.com

 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании штаба объявила, что на взаимной основе с 5 октября возобновится регулярное авиасообщение. Уточняется, что речь идет о Джибути. Самолет будет совершать рейс два раза в неделю по маршруту Москва — Джибути. До Новой Зеландии и аэропорта в Веллингтоне будет отправляться два рейса в неделю из Москвы. В Перу по маршруту Москва — Лима будет летать самолет два раза в неделю.

В ЮАР рейс следует по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. А вот в Данию можно улететь из Петербурга в Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Напомним, Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение со Словакией, Кенией, Ираком и Испанией, которое было прервано из-за наступления эпидемии коронавируса. Помимо этого, увеличится количество рейсов в Катар, Казахстан и Венгрию.

Также в США готовятся открыть границы для иностранцев. Белый дом снимет ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса туристов, сделать это планируется в ноябре.

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