В России возобновили авиасообщение с четырьмя мировыми странами

В частности, дважды в неделю из Пулково в Братиславу будет совершаться регулярный рейс. Будапешт запустят еще два дополнительных самолета вместо двух. Также один раз в неделю будет совершаться один полет из Петербурга в Нур-Султан.

Напомним, с 10 июня Россия официально возобновляет авиасообщение с несколькими странами, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Их восемь — это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия, а также Албания, с которой теперь возможно чартерное авиасообщение.

Еще накануне стало известно, что в США готовятся открыть границы для иностранцев. Белый дом снимет ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса туристов, сделать это планируется в ноябре.