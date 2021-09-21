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В России возобновили авиасообщение с четырьмя мировыми странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение со Словакией, Кенией, Ираком и Испанией, которое было прервано из-за наступления эпидемии коронавируса. Помимо этого, увеличится количество рейсов в Катар, Казахстан и Венгрию.

Фото: Shutterstock.com

 

В частности, дважды в неделю из Пулково в Братиславу будет совершаться регулярный рейс. Будапешт запустят еще два дополнительных самолета вместо двух. Также один раз в неделю будет совершаться один полет из Петербурга в Нур-Султан.

Напомним, с 10 июня Россия официально возобновляет авиасообщение с несколькими странами, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Их восемь — это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия, а также Албания, с которой теперь возможно чартерное авиасообщение.

Еще накануне стало известно, что в США готовятся открыть границы для иностранцев. Белый дом снимет ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса туристов, сделать это планируется в ноябре.

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