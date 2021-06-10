Россия возобновила авиасообщение с восемью странами мира

Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны — не чаще, чем два рейса в неделю. С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией (Москва-Вена — два раза в неделю), Венгрией (Москва-Будапешт — два раза в неделю), Ливаном (Москва-Бейрут — один раз в неделю), Люксембургом (Москва-Люксембург — один раз в неделю), Маврикием (Москва-Порт-Луи — два раза в неделю), Марокко (Москва-Рабат — два раза в неделю) и Хорватией (Москва-Загреб — два раза в неделю).

​С 10 июня также возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

До сегодняшнего для международные рейсы из России уже были возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Ранее Россия продлила действующие ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом возобновляются регулярные рейсы с Великобританией. Такое решение приняли в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией