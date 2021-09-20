В Финляндии предполагают открытие границ в середине октября

По мнению главы отдела безопасности здоровья THL Мика Салминен, с повышением уровня вакцинации от коронавируса необходимость в действующих на границах ограничениях отпадет.

По оценке властей Финляндии, к октябрю планируется полностью привить 80% населения страны старше 12 лет. На сегодняшний день вакцинированы уже 66,3% финнов. Кроме того, в Финляндии постепенно снижается заболеваемость коронавирусом. Так, за последние сутки зарегистрировали 391 новый случай COVID-19.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии готовится к большому наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между странами будут полностью открыты. Прогнозируется, что количество заявок будет исчисляться в сотнях тысяч, рассказала руководитель отдела разрешений на въезд МИДа Сандры Хадзидакис.

Также власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 10 октября. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.