По словам женщины, в ночь на 13 сентября у многих поднялась температура, рвота и диарея сопровождались судорогами. Наталью вместе с мужем и четырехлетним ребенком по страховой отправили в частную клинику. Там они провели под капельницами два дня.

Похожие истории можно найти в отзывах об отеле на сайте Tripadvisor. Многие жалуются на ужасную еду и грязные поверхности, на которых готовят пищу. В компании «Пегас Туристик», через которую Наталья покупала путевки, ответа пока нет. В страховой ERV уточнили, что не уполномочены комментировать случившееся. Сейчас семья чувствует себя лучше, но также продолжает принимать выписанные врачами лекарства.

Напомним, власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 10 октября. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.

Турция начала принимать россиян с сертификатами о вакцинации только «Спутником V», привитым другими российскими вакцинами, «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или анализ на антитела.