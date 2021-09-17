Более 40 туристов из России пожаловались на рвоту и судороги на отдыхе в Тунисе. Среди них оказались и отпускники из Петербурга. Все они отдыхали в четырехзвездочном отеле One Resort El Mansour, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пострадавшую туристку Наталью.
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Фото: Shutterstock.com
По словам женщины, в ночь на 13 сентября у многих поднялась температура, рвота и диарея сопровождались судорогами. Наталью вместе с мужем и четырехлетним ребенком по страховой отправили в частную клинику. Там они провели под капельницами два дня.
Похожие истории можно найти в отзывах об отеле на сайте Tripadvisor. Многие жалуются на ужасную еду и грязные поверхности, на которых готовят пищу. В компании «Пегас Туристик», через которую Наталья покупала путевки, ответа пока нет. В страховой ERV уточнили, что не уполномочены комментировать случившееся. Сейчас семья чувствует себя лучше, но также продолжает принимать выписанные врачами лекарства.
Напомним, власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 10 октября. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.
Турция начала принимать россиян с сертификатами о вакцинации только «Спутником V», привитым другими российскими вакцинами, «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или анализ на антитела.
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