Авиакомпания Emirates возобновляет регулярные прямые рейсы из Петербурга в Дубай

Авиасообщение между Петербургом и Дубаем будет возобновлено с 8 октября. Первый самолет после возобновления полетов приземлится в петербургском аэропорту «Пулково» 8 октября в 14:15 и вылетит обратно в Дубай в 16:45 по местному времени. Первое время Emirates Airlines будет выполнять рейсы четыре раза в неделю, а с 21 октября — ежедневно. На направлении будут задействованы самолеты Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.

Напомним, Emirates Airlines прекратила все пассажирские перевозки, за исключением вывозных и грузовых рейсов, 25 марта 2020 года из-за пандемии. С 11 сентября 2020 года авиакомпания возобновила рейсы из Дубая в московский аэропорт «Домодедово» с частотой два раза в неделю после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

В настоящее время авиакомпания осуществляет 7 рейсов в неделю между Москвой и Дубаем.