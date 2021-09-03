В ноябре из Петербурга пустят дополнительные поезда дальнего следования

Для обеспечения перевозки пассажиров в период ноябрьских праздничных дней Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда по маршрутам:

поезд №10 «Санкт-Петербург — Архангельск». Дата отправления — 4 ноября

поезд №11 «Петрозаводск — Санкт-Петербург». Дата отправления — 3 ноября

поезд №350 «Костомукша — Санкт-Петербург». Дата отправления — 6 ноября

поезд №610 «Санкт-Петербург — Сонково». Дата отправления — 3 ноября

поезд №677 «Великие Луки — Санкт-Петербург». Дата отправления — 6 ноября

поезд №680 «Петрозаводск – Костомукша». Дата отправления — 3 ноября

4 ноября в России отмечается День народного единства, в этом году праздник выпадает на четверг. Пятница, 5 ноября, также станет нерабочим днем за счет переноса выходного с 2 января 2021 года. Таким образом, россиян ждут сразу четыре нерабочих дня — с 4 по 7 ноября.

Напомним, студентам петербургских вузов больше не придется стоять в очереди. С 1 сентября они могут покупать билеты на электрички через приложение — достаточного только один раз обратиться в кассу на вокзале. Также студенты смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены.