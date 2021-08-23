Специальный тариф «Студент», который запускает РЖД, позволит приобрести билеты на «Сапсан» со скидкой 50%. Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех высокоскоростных поездов данного типа отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года.

Купить билет со скидкой можно в билетных кассах дальнего следования за 2 часа, но не позднее 5 минут до отправления поезда. Для оформления необходимо предоставить оригинал действующего студенческого или аспирантского билета, зачетную книжку или справку об очном обучении в высшем учебном заведении, полученную не позднее чем за 3 месяца до даты оформления проездного документа.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Российские железные дороги» выпустит новые «Сапсаны». Уже с 2022 года по пути из Петербурга в Москву можно будет выспаться — воспользовавшись закрытыми спальными купе.