Петербургские студенты смогут покупать билеты на электрички за полцены через приложение

Студентам петербургских вузов больше не придется стоять в очереди. С 1 сентября они смогут покупать билеты на электрички через приложение — достаточного только один раз обратиться в кассу на вокзале.
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Karasev Viktor / Shutterstock.com
Приобретать льготные проездные билеты на пригородные поезда через приложение «РЖД Пассажирам» студенты петербургских вузов смогут уже с 1 сентября 2021 года. Для этого достаточно единожды обратиться в билетную кассу на вокзале, чтобы пройти регистрацию. Сделать это можно:
- На Балтийском вокзале — касса №9
- Финляндском вокзале — касса №4
- Ладожском вокзале — касса №2
- Витебском вокзале — касса №3
- Московском вокзале — касса №2
- Станции «Обухово» — касса №1
- Станции «Рыбацкое» — касса №1
- Станции «Девяткино» — касса №3
- Станции «Удельная» — кассы №1 и 11
- Станции «Купчино» — касса №1
- Станции «Старая Деревня» — касса №2
Регистрация производится при наличии БСК учащегося, паспорта и студенческого билета.
«Оформление проездных документов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» производится по паспортным данным со станций, расположенных на территории Петербурга и Ленинградской области. При проходе через турникетные линейки и проезде в поезде студенту необходимо иметь при себе действующий студенческий билет очной формы обучения, в случае отсутствия в студенческом билете фотографии — паспорт», — напоминаю в РЖД.
Напомним, студенты из Петербурга и других городов России также смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены. РЖД запускает льготные билеты, приобрести которые можно будет до конца октября.
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