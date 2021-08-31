Петербургские студенты смогут покупать билеты на электрички за полцены через приложение

Приобретать льготные проездные билеты на пригородные поезда через приложение «РЖД Пассажирам» студенты петербургских вузов смогут уже с 1 сентября 2021 года. Для этого достаточно единожды обратиться в билетную кассу на вокзале, чтобы пройти регистрацию. Сделать это можно:

На Балтийском вокзале — касса №9

Финляндском вокзале — касса №4

Ладожском вокзале — касса №2

Витебском вокзале — касса №3

Московском вокзале — касса №2

Станции «Обухово» — касса №1

Станции «Рыбацкое» — касса №1

Станции «Девяткино» — касса №3

Станции «Удельная» — кассы №1 и 11

Станции «Купчино» — касса №1

Станции «Старая Деревня» — касса №2

Регистрация производится при наличии БСК учащегося, паспорта и студенческого билета.

«Оформление проездных документов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» производится по паспортным данным со станций, расположенных на территории Петербурга и Ленинградской области. При проходе через турникетные линейки и проезде в поезде студенту необходимо иметь при себе действующий студенческий билет очной формы обучения, в случае отсутствия в студенческом билете фотографии — паспорт», — напоминаю в РЖД.

Напомним, студенты из Петербурга и других городов России также смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены. РЖД запускает льготные билеты, приобрести которые можно будет до конца октября.