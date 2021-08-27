Летать разрешается. Россия снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

На данный момент ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны. Полеты в Прагу осуществляет «Россия» из Санкт-Петербурга, из Москвы — «Аэрофлот» и Czech Airlines. Чехия остается закрытой страной для туристов: въехать туда может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Южная Корея также полностью закрыта для туристов. Всем въезжающим (это только граждане или пассажиры с видом на жительство) необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Более того, страна еще в апреле 2020 года отменила безвизовый режим с Россией и приостановила выдачу виз. Рейсы в страну выполняет только «Аэрофлот».

Что касается Доминиканы, то полеты туда были открыты с начала августа, рейсы в страну выполняет только чартерная Azur Air. О своем интересе к направлению также заявлял «Аэрофлот», но пока компания не анонсировала точную дату старта полетов.

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Перелеты по России в среднем стали на 30% дешевле, чем в прошлом году. Речь идет о среднем чеке в период с начала осени по конец текущего года с покупкой в ближайший месяц в две стороны на одного человека. В 2020 году в среднем за покупку билетов можно было отдать 17,4 тыс. рублей. В этом году средний чек снизился до 12 тыс.