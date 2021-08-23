СМИ: цены на авиабилеты по России подешевели на 30%

На сегодняшний день средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в эконом-классе в период с сентября по декабрь составляет 7,5 тыс. рублей — на 12,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса Kupibilet.ru.

В авиакомпании Red Wings билеты на август и сентябрь подешевели на 15—20% в сравнении с августом 2019 года. В Smartavia заявили о снижении цены на 25–40%. Также авиабилеты подешевели и в S7 Airlines. В авиакомпании объяснили это большим объемом предложений по России, а также отсутствием возможностей для полетов за границу.

Ранее лоукостер «Победа» разрешит пассажирам выкупать авиабилет на соседнее кресло, чтобы оно оставалось пустым или было использовано для ручной клади. Стоимость услуги будет равна стоимости авиабилета.

Правительство России утвердило правила субсидирования семейных авиаперелетов по стране. Теперь семьи с детьми могут приобрести билеты по специальным сниженным тарифам.