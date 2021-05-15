Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами

Уточняется, что регулярные авиаперелеты будут выполняться на взаимной основе. При этом большая часть рейсов будет отправляться из Москвы: в Рейкьявик и Валлетту — два раза в неделю, в Канкун, Лиссабон и Джидду — три раза. В Саудовскую Аравию перелеты будут осуществляться из Грозного и Махачкалы один раз в неделю.



Кроме того, с 25 мая увеличится и количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию, а также в Японию.