Основатель компании Amazon и богатейший человек на Земле Джефф Безос совершил полет в космос. В путешествие он отправился на борту ракеты-носителя New Shepard, созданной его компанией Blue Origin.
Вместе с Безосом в космос отправились его брат Марк Безос, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен — последние двое стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Ракета New Shepard стартовала с площадки в пустыне в Западном Техасе. Путешествие длилось порядка 11 минут, новоиспеченные астронавты испытывали невесомость в течение 3-4 минут.
New Shepard — многоразовая ракета-носитель, способная доставлять экипаж на высоту около 105 километров, за линию Кармана, считающейся рубежом космоса. Во время полета Безоса был преодолен рубеж в 108 километров.
Пока Джефф Безос готовился отправиться в космос, в Сети даже появились петиции против его возвращения на Землю. Авторы уверяли, что «миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе. Но если они решат остаться в космосе, то лучше пусть остаются там», а также уверяли, что бизнесмен «на самом деле Лекс Лютор (вымышленный персонаж, суперзлодей DC Comics и заклятый враг Супермена, — прим. ред.) и одержим идеей мирового господства».
Джефф Безос — американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2017 году Безос стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием 90,5 миллиардов долларов. В конце августа 2020 года Безос стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. В июле 2021 года он покинул пост генерального директора Amazon.
Безос уже сейчас является самым богатым человеком планеты — а к 2026 году, когда Безосу будет 62 года, его состояние может превысить 1 триллион долларов. По данным экспертов сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, лидерству основателя Amazon не помешает ни потеря 38 миллиардов долларов в результате бракоразводного процесса, ни пандемия коронавируса.
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