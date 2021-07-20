Вместе с Безосом в космос отправились его брат Марк Безос, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен — последние двое стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Ракета New Shepard стартовала с площадки в пустыне в Западном Техасе. Путешествие длилось порядка 11 минут, новоиспеченные астронавты испытывали невесомость в течение 3-4 минут.

New Shepard — многоразовая ракета-носитель, способная доставлять экипаж на высоту около 105 километров, за линию Кармана, считающейся рубежом космоса. Во время полета Безоса был преодолен рубеж в 108 километров.

Пока Джефф Безос готовился отправиться в космос, в Сети даже появились петиции против его возвращения на Землю. Авторы уверяли, что «миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе. Но если они решат остаться в космосе, то лучше пусть остаются там», а также уверяли, что бизнесмен «на самом деле Лекс Лютор (вымышленный персонаж, суперзлодей DC Comics и заклятый враг Супермена, — прим. ред.) и одержим идеей мирового господства».