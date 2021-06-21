Вторая петиция, «Петиция, запрещающая возвращение Джеффа Безоса на Землю», собрала на данный момент более 20 тысяч подписей. Ее автор уверяет, что бизнесмен «на самом деле Лекс Лютор (вымышленный персонаж, суперзлодей DC Comics и заклятый враг Супермена, — прим. ред.)» и одержим идеей мирового господства. Он обвиняет его в работе с братьями Эпштейнами, тамплиерами и масонами с целью «получить контроль над всем миром».

«В то же время наше правительство поддерживает его и позволяет этому случиться. Это может быть нашим последним шансом, прежде чем они включат 5G-микрочипы и осуществят массовое порабощение», — говорится в ее описании.

Джефф Безос — американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2017 году Безос стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием 90,5 миллиардов долларов. В конце августа 2020 года Безос стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. А в феврале 2021-го заявил о том, что покидает пост генерального директора Amazon.

Безос уже сейчас является самым богатым человеком планеты — а к 2026 году, когда Безосу будет 62 года, его состояние может превысить 1 триллион долларов. По данным экспертов сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, лидерству основателя Amazon не помешает ни потеря 38 миллиардов долларов в результате бракоразводного процесса, ни пандемия коронавируса.