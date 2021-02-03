Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании, которую он же и создал в 1994 году. В третьем квартале 2021 года его заменит Энди Ясси. Он занимает сейчас должность главного исполнительного директора Amazon.
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«Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя правления Amazon, а Энди Ясси станет генеральным директором. В качестве исполнительного председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и стартапах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю», — сообщил Безос в своем письме к сотрудникам.
Джефф Безос — американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2017 году Безос стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием 90,5 миллиардов долларов. В конце августа 2020 года Безос стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов.
Безос уже сейчас является самым богатым человеком планеты — а к 2026 году, когда Безосу будет 62 года, его состояние может превысить 1 триллион долларов. По данным экспертов сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, лидерству основателя Amazon не помешает ни потеря 38 миллиардов долларов в результате бракоразводного процесса, ни пандемия коронавируса.
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