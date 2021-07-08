Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта

До сегодняшнего дня допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением города Каира». Теперь ограничения сняты.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синайский полуостровом. Самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября утром вылетел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров — воздушное судно рухнуло в центральной части Синая. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. В апреле 2021 года МИД России анонсировало возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси приветствовал возобновление авиасообщения между двумя странами, выразив надежду, что это решение станет эффективным импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами и улучшит передвижение отдельных лиц и взаимных туристических делегаций между ними.