Российские авиакомпании возобновят полеты на курорты Египта в мае 2021 года

«Предполагается, что первые рейсы «встанут в расписание» в мае. Скорее всего, это будет вторая декада. Возобновлению полетов будет предшествовать урегулирование необходимых формальностей, а также работа внутри авиакомпаний по выделению воздушных судов, продажа билетов либо работа с туроператорами по фрахтованию самолетов в чартер», — приводит «Интерфакс. Туризм» слова источника в авиационных кругах.

Договоренность о возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Египта уже достигнуты властями стран. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси приветствовал возобновление авиасообщения между двумя странами, выразив надежду, что это решение станет эффективным импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами и улучшит передвижение отдельных лиц и взаимных туристических делегаций между ними.

Напомним, 20 апреля МИД России анонсировало возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. По словам заместителя министра иностранных дет Михаила Богданова, это произойдет в ближайшее время. Однако оперативный штаб по борьбе с коронавирусом соответствующее решение пока не принимало. В 2021 году майские праздники в России, а значит и выходные дни, должны были пройти с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Президент Владимир Путин согласился сделать их непрерывными.