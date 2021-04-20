МИД России анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. Но в оперштабе решение пока не принимали

«Все идет по плану. Думаю, скоро объявят. Все практически предрешено. Есть предварительная договоренность, которая официально, думаю, будет доведена [до конца]», — заявил Богданов. Он отметил, что недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет был успешным, в том числе в контексте обсуждения возобновления чартерного авиасообщения.

Однако оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не принимало решение о возобновлении полетов из России на курорты Египта. «В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято, о нем будет сообщено дополнительно», — указали в оперштабе.

Источники в авиационных кругах говорят, что полеты из России на египетские курорты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, не будут открыты как минимум до конца майских праздников. «Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет. По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет», — приводит ТАСС слова одного из них.