Эстония меняет правила въезда для иностранцев. Самые жесткие ограничения — для России

В настоящий момент власти Эстонии готовят законопроект о пересечении границы из-за ситуации с пандемией коронавируса — соответствующее поручение дала министр юстиции Марис Лаури. Как пишет Postimees, самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом России. От россиян, даже привившихся или переболевших, будут требовать отрицательный тест на коронавирус.

При этом пока въехать в Эстонию из России можно при предъявлении справки о вакцинации или документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19. Ограничение свободы передвижения для такой категории граждан не предусмотрено. Новые правила предполагают, что в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть полностью остановлено.

«У выдающихся в Эстонии справок о вакцинации имеется QR-код, при сканировании которого можно быстро проверить достоверность и уместность данных. Гражданам третьих стран справки часто выдают на бумаге и без защитных элементов, проверка подлинности которых затруднена и затратна по времени», — отметила заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Напомним, 21 июня Эстония открыла границы для привившихся от коронавируса туристов из России. Тогда условие для въезда было следующее — с момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Незадолго до этого перевозчики возобновили автобусные рейсы из Петербурга в Таллин. 9 июня на линию после перерыва в 449 дней, вызванного ограничениями в международных перевозках, вышел первый автобус.