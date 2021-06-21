Въезд в Эстонию для привившихся от коронавируса россиян возможен уже с сегодняшнего дня, 21 июня. Условие для въезда — с момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.

«В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты», — говорится в сообщении МИДа республики.

Напомним, ранее перевозчики возобновили автобусные рейсы из Петербурга в Таллин. 9 июня на линию после перерыва в 449 дней, вызванного ограничениями в международных перевозках, вышел первый автобус.