Посольство Италии в России перевыпустит истекшие во время пандемии визы

Как сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, те туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии, можно «сейчас уже перевыпустить, этот процесс уже идет». Однако, «к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно» — страна пока не возобновила прием российских туристов.

Терраччано обратил внимание на ухудшение эпидемической ситуации в России. По его словам, итальянские границы откроются для россиян только тогда, когда в России будет обеспечен достаточный уровень вакцинации. «Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», — сказал посол, отвечая на вопрос о сроках открытия границ.

Власти Италии планировали вновь открыть границы для российских туристов до Дня республики, который отмечается 2 июня — объясняя это тем, что в противном случае туристический бизнес может не выстоять против стран-конкурентов. Позже сроки стали неопределенными — ориентировочно, это может произойти летом 2021 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо состояние российско-итальянских отношений. Они выразили обоюдное стремление продолжить координацию усилий по преодолению пандемии и возобновить авиасообщения между странами.