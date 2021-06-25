Главы МИД России и Италии заявили о стремлении к возобновлению авиасообщения между странами

«Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Напомним, в апреле стало известно, что Италия планирует возобновить прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года. Ранее власти рассчитывали открыть границы до Дня республики, который отмечается 2 июня, объясняя это тем, что в противном случае туристический бизнес может не выстоять против стран-конкурентов.

Барселона может открыться для туристов из России в конце лета или в октябре 2021 года. Такой прогноз дали представители туристического консорциума Барселоны и уже представили новую стратегию развития путешествий между Россией и Испанией после эпидемии.