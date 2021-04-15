Италия рассчитывает открыть границы для иностранцев до начала лета-2021

«Власти Италии рассчитывают на возобновление международного туризма до 2 июня и надеются начать прием гостей 15 мая. Этот вопрос может решиться уже на этой неделе: правительство намерено разработать график открытия регионов, чтобы впоследствии запустить международный туризм», — приводит «Интерфакс. Туризм» заявление главы министерства туризма Италии Массимо Гаравалья.

Причина спешки в ослаблении состояния туристического бизнеса Италии, который нужно поддержать, чтобы компании не обанкротились. В частности на фоне заявления Греции о возобновлении международного туристического сезона с 14 мая.

По мнению главы ассоциации туризма Италии Марко Мичелли, затягивать с открытием границ для иностранных гостей, пусть и с ограничениями, уже нельзя: туристы будут бронировать все в последний момент, а для этого надо понимать, какие объекты размещения будут работать. В противном случае путешественники переориентируются на более удобные в этом плане направления.

Напомним, ранее стало известно, что Барселона может открыться для туристов из России в конце лета или в октябре 2021 года. Такой прогноз дали представители туристического консорциума Барселоны и уже представили новую стратегию развития путешествий между Россией и Испанией после эпидемии.