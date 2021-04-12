Стратегия развития, разработанная туристическим консорциумом Барселоны, заключается в приоритете качественного туризма над массовым. Сейчас им нужны туристы, которые «с чувствами относятся к региону, его культуре, гастрономии». «Русские туристы очень ценят гастрономию, мы работаем с собственными, а не импортируемыми продуктами. Нам надо искать именно таких клиентов. Клиентов, которые будут заинтересованы посещать концерты во Дворце музыки», — приводит РИА «Новости» слова директора Turisme de Barcelona Мариан Муро.

Как отмечает Муро, россияне наиболее заинтересованы в путешествиях в Испанию — и Барселона хочет стать «первым испанским направлением, которое организует визиты для продвижения». «Есть много исследований, многие компании занимаются мониторингом, проводят опросы на различных рынках о намерениях их жителей ездить за границу. И россияне среди тех, кто демонстрирует наибольший интерес к путешествиям. В поисках брони жилья Барселона занимает среди россиян 15 место в мире и первое в Испании», — говорит она.

Также россияне активно планируют отдых в Испании и бронируют жилье — несмотря на ситуацию с коронавирусом и пока что закрытые границы. По словам Муро, таких потенциальных путешественников «очень много». «Люди хотят путешествовать, ищут гарантии безопасности, которых раньше у нас не было, но сейчас появляются. Четыре момента изменили расклад. Данные, которые говорят, что в июне будет вакцинировано в Европе 65-70% жителей. Второе — после вакцинации нагрузка на медицинскую систему существенно сократится. Третье — постепенно будут сниматься ограничения. Четвертое — «зеленый сертификат»», — отмечает директор Turisme de Barcelona.

Представители консорциума Барселоны проведут в Москве и Петербурге всю текущую неделю по соглашению с проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Welcome Moscow об обмене информацией и опытом. Здесь они будут работать над тем, чтобы ускорить возобновление работы сектора по стратегическим направлениям — это премиум сектор и корпоративные поездки. Встречи запланированы с властями и представителями сектора, туристическим лобби, туроператорами и агентствами, СМИ. В Петербурге они встретятся с председателем Комитета по развитию туризма Сергеем Корнеевым.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России дала прогноз по открытию Европы для россиян. Это может произойти осенью 2021 года.Отчасти открытие Европы для туризма привязано к вакцинации, «с другой стороны, Израиль почти весь провакцинировался, но туристов пока не принимает».