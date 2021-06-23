Эстония открыла границы для туристов из России. Вот пошаговая инструкция, как попасть в страну

Первое: вакцинироваться от коронавируса

Границы открыты только для привившихся от коронавируса туристов. Условие для въезда — с момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Для вакцин, одобренных EMA это не более 15 дней, для остальных «следует исходить из показаний производителя».

Вот что говорили в МИД Эстонии: «В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты».

Также привитые путешественники освобождаются от обязательного карантина по прибытии.

Те, кто переболел коронавирусом, также могут попасть в Эстонию. Условие: с момента подтверждения врачом данного факта не прошло более 6 месяцев.

Второе: заполнить форму пересечения границы

Перед приездом в Эстонию необходимо заполнить форму пересечения границы — найти ее можно по ссылке. Это можно сделать за три дня до прибытия. Все пассажиры, прибывающие в Эстонию самолетом, обязаны заполнить анкету путешественника и быть готовыми предоставить ее при посадке в самолет. Правильно заполненная анкета позволит незамедлительно оповестить вас об угрозе заражения и применить необходимые меры, способствующие сокращению распространения инфекции COVID-19.

Третье: подтвердить возможность въезда письмом погранполиции

Возможность въезда подтверждается письмом погранполиции с утвердительным ответом. Текст письма полностью опубликован в чате @estonia_russia.

Напомним, ранее перевозчики возобновили автобусные рейсы из Петербурга в Таллин. 9 июня на линию после перерыва в 449 дней, вызванного ограничениями в международных перевозках, вышел первый автобус.