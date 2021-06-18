Ростуризм заявил о перегруженности черноморских курортов

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — заявила в интервью «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, на всю России приходится порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, которые находятся в основном в крупных городах. Расширить их планируется до 2024 года, создав не менее 20 тысяч новых номеров.

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Конечно же, мы работаем и над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, ведь в России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако отдых на теплом море, безусловно, наш ключевой фокус, ведь каждый человек хочет раз в год именно на море», — добавила глава Ростуризма.

Напомним, летом 2021 года РЖД вернули порядка 80 «сезонных» поездов дальнего следования, курсирующих в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья. К июню «Аэрофлот» также планировал вернуть к полетам весь свой авиапарк. Из-за ограничений по коронавирусу почти 25% парка, 221 самолет, простаивали. Теперь их направили на юг — в первую очередь к черноморским курортам.