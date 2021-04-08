РЖД возвращает порядка 80 летних поездов дальнего следования. В том числе из Петербурга — до Черного и Азовского морей

Всего в летний период в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам пассажиров — в частности, № 99/100 Нижний Новгород-Кисловодск, № 831/832 Владикавказ-Туапсе, двухэтажный поезд № 277/278 Петербург-Анапа.

В летний период перевозки будут организованы из Москвы, Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт и в обратном направлении.

Для «удовлетворения растущего спроса» РЖД также ведет работу по возвращению в график движения сезонных поездов, курсирующих в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья из различных регионов России. Так, к 1 мая по сети железных дорог будет курсировать 318 пар поездов, а к 1 августа их количество планируется увеличить до 380 пар.

Также продолжается работа по расширению географии экскурсионных поездок и ретротуров на поездах и созданию круизных железнодорожных туров в формате «поезд-отель». «Они становятся все более популярными и отвечают высоким требованиям туристов, предъявляемым к транспортной логистике и туристическим программам. Они прорабатываются и назначаются по самым востребованным у туристов направлениям, в том числе в зависимости от сезона, например, в города Русского Севера и Золотого кольца России, по Черноморскому побережью и на Байкал, в Ростовскую и Волгоградскую область, в Калмыкию и Удмуртию, по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям», — говорят в РЖД.

Напомним, В июне 2021 года РЖД запустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом. Поезда, курсирующие в обычное время только по субботам и воскресеньям, будут отправляться ежедневно. А еще запустят более 500 дополнительных поездов в период майских праздников.