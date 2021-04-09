«Аэрофлот» к июню планирует вернуть к полетам весь авиапарк. Самолеты направят на юг

Из-за ограничений по коронавирусу в четвертом квартале 2020 года у «Аэрофлота» были не задействованы 55 лайнеров, в первом квартале 2021 года — 52. Простаивающие самолеты направят на южные направления, где есть платежеспособный спрос — в первую очередь к черноморским курортам, в Анапу, Геленджик и Крым. Задача «Аэрофлота» — летать максимально много, улучшая финансовый результат.

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении», — приводит РБК слова генерального директора группы «Аэрофлот» Михаила Полубояринова.

Также «Аэрофлот» планирует увеличить количество рейсов из Москвы в Симферополь, Краснодар и на курорты Черноморского побережья и обратно. Так, с мая количество рейсов в Краснодар в неделю должны вырасти с 49 до 63, в Сочи — с 81 до 91. С середины июня полеты в Анапу планируется нарастить в 2,5 раза — с 21 до 52, в Геленджик вчетверо — с 7 до 28.