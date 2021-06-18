Россияне с недвижимостью в Финляндии смогут беспрепятственно въехать в страну. Остальным придется подождать

Россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, разрешили въезд в страну с 1 октября 2020 года. Однако тогда для этого необходимы были веские причины — например, необходимость ухода за участком или домом, техническое обслуживание и ситуации, при которых «неприбытие может нанести значительный ущерб собственности».

Неотложность поездки необходимо было подтвердить документами — к числу таких причин добавили также встречу со своим несовершеннолетним ребенком, живущим в Суоми. При этом решение о въезде в страну всегда принимала пограничная охрана в индивидуальном порядке.

Теперь россияне с недвижимостью в Финляндии могут въехать в страну беспрепятственно, не имея на то причин. Изменения вступят в силу в понедельник, 21 июня. Кроме того, власти Суоми разрешают пересечение границ владельцам недвижимости и членам их семьи. Таким образом, российские владельцы коттеджей смогут путешествовать в Финляндию.

Одновременно с этим власти Финляндии продлили ограничения на въезд туристов из России до 27 июня. Это не касается граждан Финляндии, которые возвращаются домой, также новые ограничения не изменят правила грузовых перевозок. Людей, имеющих срочную необходимость или серьезную причину для пересечения границы, тоже пропустят. Как и граждан России, которые будут возвращаться на родину. Ранее власти Финляндии уже заявляли, что последние новости о коронавирусе в России «вызывают беспокойство» и дают повод продлить ограничения.