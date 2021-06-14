Евросоюз решил снял ограничения на поездки для обладателей COVID-сертификатов

«Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата», — говорится в сообщении.

Сертификаты должны вступить в силу с 1 июля. Вакцинированным и перенесшим коронавирус обладателям COVID-сертификатов не придется проходить тестирование или карантин — при условии, что они прошли полный курс вакцинации одобренными ЕМА препаратами минимум за 14 дней до поездки. Переболевшие владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней.

При этом сейчас одобрены только четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Российская вакцина «Спутник V» пока не попала в этот список.