Статистика дня: 20% россиян готовы привиться от коронавируса, чтобы провести отпуск за границей

При этом мужчины чаще женщин заявляли о готовности привиться как ради отпуска за границей (21 и 18% соответственно), так и без причины (20 и 16%). Каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%) готов сделать прививку ради отдыха за рубежом, а респонденты старше 45 лет (24%) склоняются к тому, чтобы сделать прививку в любом случае. Согласно исследованию, больше всего же тех, кто готов вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (25%).