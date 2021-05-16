Статистика дня: 20% россиян готовы привиться от коронавируса, чтобы провести отпуск за границей

Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса для поездки за рубеж. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob.
В опросе участвовали 1600 граждан России, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Так, 20% респондентов согласны сделать прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж. Еще 18% опрошенных в любом случае собираются вакцинироваться, 42% не будут вакцинироваться ни при каких условиях. Остальные 20% затруднились с решением.
При этом мужчины чаще женщин заявляли о готовности привиться как ради отпуска за границей (21 и 18% соответственно), так и без причины (20 и 16%). Каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%) готов сделать прививку ради отдыха за рубежом, а респонденты старше 45 лет (24%) склоняются к тому, чтобы сделать прививку в любом случае. Согласно исследованию, больше всего же тех, кто готов вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (25%).
Напомним, с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Также увеличится количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и в Японию. Ранее Греция официально открыла туристический сезон и отменила все ограничения для иностранцев — в том числе и россиян. Посетить страну можно ПЦР-тестом, так и с прививкой «Спутником V»
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