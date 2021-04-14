На российских курортах — рост цен из-за закрытия зарубежных направлений. Ростуризм открыл горячую линию в связи с приостановкой полетов в Турцию

«Идут жалобы граждан, что, поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. Вместе с ФАС обратите пожалуйста на это внимание, чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах, отдыха, гостиницах», — заявила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «все включено». Такими действиями «мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц».

В связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией Ростуризм совместно с Общероссийским народным фондом запустил две горячие линии. Основные вопросы, с которым обращаются российские туристы — как вернуть деньги за приобретенные путевки, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, а также нужно ли по возвращению в Россию находиться на обязательной самоизоляции и другие.

«По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы, звонок бесплатный. Горячую линию открыл и Общероссийский народный фонд, ее номер — 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать цифру «2». На вопросы туристов ответят волонтеры в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Звонок бесплатный. Время работы — с 8:00 до 20:00 по московскому времени», — отмечают в Ростуризме.

С 15 апреля на полтора месяца российские самолеты перестанут летать в Турцию и Танзанию. О том, как вернуть деньги за уже купленные туры, рассказали в Роспотребнадзоре.