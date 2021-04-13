Как вернуть деньги за туры в Турцию и Танзанию? Объяснили в Роспотребнадзоре

Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ. В ней прописано, что в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в стране пребывания они вправе изменить или отказаться от путевки, тура или любого другого туристского продукта.

«Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья и факт принятия соответствующих мер со стороны Российской Федерации являются свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств», — отмечают в ведомстве.

До начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Региональные отделения Роспотребнадзора консультируют туристов и оказывают им содействие подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей. Также все необходимые консультации можно получать через Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.

Напомним, Россия приостанавливает авиаперелеты в Турцию с 15 апреля — как регулярные, так и чартерные. Ограничение будет действовать по 1 июня. Будут отменены чартерные рейсы, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.