РЖД запустит более 500 дополнительных поездов в период майских праздников

Более 500 поездов будут запущены в период с 27 апреля по 12 мая 2021 года. Дополнительные составы будут курсировать в сообщении между Москвой и Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.

Из Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск. Также дополнительные поезда планируется назначить на направлениях Киров — Нижний Новгород, Ярославль — Мурманск, Ростов-на-Дону — Волгоград, Владикавказ — Адлер, Екатеринбург — Оренбург и других.

Пиковыми датами выезда пассажиров на майские праздники РЖД называет 30 апреля и 7 мая, в обратном направлении — 3 и 10 мая. Помимо дополнительных поездов, компания традиционно увеличит составы уже курсирующих поездов на ряде направлений. В настоящее время в расписании уже появилось более 100 дополнительных поездов. В ближайшие дни в системе продаж билетов станут доступны и другие.