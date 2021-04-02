РЖД запустит в июне дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом

Так, поезда «Сапсан» № 761, 762, 763, 764, в обычное время курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут отправляться ежедневно — в период проведения Петербургского международного экономического форума с 1 по 5 июня, а также в праздничные дни с 11 по 13 июня.

«Таким образом, в дни ПМЭФ-2021, а также в праздничные дни июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки (или 15 пар)», — отмечают в пресс-службе РЖД.

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн и в мобильном приложении.

Напомним, с 1 апреля на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги начали курсировать дополнительные пригородные поезда. При этом частично изменится расписание движения. А еще РЖД запустит более 500 дополнительных поездов в период майских праздников.