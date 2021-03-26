Таиланд открывает Пхукет для привившихся от коронавируса туристов

По словам министра туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна, план открытия Пхукета для привившихся от коронавируса туристов с 1 июля уже одобрил премьер-министр страны Прают Чан-Оча. После того, как сценарий будет опробован на территории Пхукета, его планируют распространить на остров Самуй и другие территории, популярные среди туристов.

Экономический эффект от открытия Пхукета оценен более чем в 30 миллиардов тайских бат — это 971 миллион долларов. До возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.

Напомним, в ноябре 2020 года власти Таиланда заявили, что открывают границы для граждан всех стран мира вне зависимости от эпидемиологический обстановки. Однако для того, чтобы оформить визу, понадобилось бы иметь на банковском счету более 1 миллиона рублей. В декабре того же года Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России. Теперь для того, чтобы посетить страну на срок до 30 дней, потребуется только сертификат о въезде.